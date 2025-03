(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a Lua em seu signo lhe trará bons momentos para as iniciativas em assunto de família. Interesses: novas iniciativas trarão lucros. Determinação e segurança com novos postos e obrigações de negócios e no trabalho. Vida íntima e sentimentos: convivência muito valorizada. Intuição.