(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - Destaque: o Sol regerá agora a sua 4ª casa zodiacal gerando quadro que interfere nos assuntos do lar e da família, suas raízes, posses e bases com que forma seu caráter. Hoje: boa vivência em família em dia de conciliação de mudança no rumo nos seus planos. Interesse financeiro protegido.

sábado