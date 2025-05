(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: momento de insegurança diante de decisões e fatos novos em sua rotina. Interesses: indicação de segurança e acuidade no trato com dinheiro. Acerto nas realizações do trabalho e provas ou concursos. Vida íntima e sentimentos: tenha cuidado com críticas nas pendências com íntimos.