(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - A semana: você terá dias de vantagens pessoais, apesar do risco de inquietação envolvendo pendência de família ou com pessoa próxima. Interesses: dias que lhe trarão bons momentos com dinheiro e para tudo que se ligar ao seu trabalho. Vida íntima e sentimentos: seja mais firme e otimista.

