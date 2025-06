(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a Lua hoje marca as suas relações, fazendo-as mais alegres e descontraídas. Benefícios em família. Interesses: quadro de vantagens e lucro financeiro imprevisto. Em termos materiais, o dia será positivo. Vida íntima e sentimentos: procure decidir as coisas com senso cooperativo.

sábado