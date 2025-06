(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: a Lua em seu signo lhe reserva momento de equilíbrio e segurança. Interesses: quadro de acerto na sua lida com promessas e dívidas. No trabalho você concentrará em si as atenções. Vida íntima e sentimentos: aja de forma mais racional, sem reações muito emotivas. Desprendimento.