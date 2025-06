(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu feriado: o dia será bem propício para a solução das pendências com bens e guardados em quadro de boas relações. No campo social, acerto que resultará das suas tenacidade e persistência. Interesses: você terá vantagem com assuntos das finanças. Vida íntima e sentimentos: seja afável.



Tags:

Quinta-feira