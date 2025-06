(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: forte aspecto afetará o seu senso organizador com ações que podem inquietá-lo. Interesses: apesar das posições do dia, há indicação favorável no trabalho e assuntos que envolvam dinheiro. Vida íntima e sentimentos: convivência e intimidade que recomendam cuidado com as críticas.