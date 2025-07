(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: há hoje clara e forte influência em seu signo em posição que bem afeta sua lida com pessoas amigas. Interesses: o quadro do dia poderá mudar alguns de seus planos mais imediatos e alterar, para melhor, o seu ânimo no trabalho. Vida íntima e sentimentos: tranquilidade e segurança.