(21 de janeiro a 19 de fevereiro) - O seu dia: valorize os pequenos fatos da rotina em sua convivência com a família. Interesses: a Lua em seu signo trará ganho e vantagens com decisões acertadas no trabalho e nas iniciativas que demandem pensamento rápido e comportamento dinâmico. Intimidade e sentimentos: momento de fortes emoções.