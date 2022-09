(21 de março a 20 de abril) - Seu momento astral: forte aspecto pede atenção e cuidado nas suas ações. Relacionamentos equilibrados no trato social. Interesses materiais: quadro que mostra apoio nos assuntos que envolvam dinheiro. Nova opção e realização nas tarefas do trabalho. Vida íntima: aja com calma e prudência.