(21 de março a 20 de abril) - Seu momento astral: sua semana começa com forte influência da Lua em Libra sobre assuntos de rotina. Interesses materiais: novos ganhos e vantagens em relação aos negócios próprios, nas tarefas de trabalho e no acerto de pendências financeiras passadas. Vida íntima: harmonia com os íntimos.