(21 de março a 20 de abril) - Seu momento astral: dia que trará um quadro benéfico para sua convivência com a família, amigos e pessoas próximas. Interesses materiais: consolidam-se ações mais equilibradas em torno de dinheiro e compromissos. Dia de novas oportunidades no trabalho. Vida íntima: surpresa no trato íntimo.