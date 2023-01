(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: mostre-se mais dado ao entendimento e ao diálogo no trato com amigos próximos e parentes sem esperar por retribuição de afeto e consideração. Interesses: sua rotina poderá mudar os planos com dinheiro e no trabalho. Vida íntima: novidade interessante na convivência com íntimos.