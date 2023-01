(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com os bons aspectos do dia você poderá ser envolvido por pedidos e necessidades de pessoa próxima. Com isso, terá boa condição para realizar coisas que deixou de lado em dias passados. Interesses: realização dos planos com dinheiro e no trabalho. Vida íntima: forte emotividade.

Tags:

Janeiro 2023