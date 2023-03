(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje os aspectos apontam momento complicado na sua lida de problemas com os parentes próximos. Interesses: há agora um quadro de mudanças com novidades na sua rotina financeira. Você também poderá ter novas oportunidades e opções com o seu trabalho. Vida íntima: emoções contidas.