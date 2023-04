(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com a persistência da influência lunar poderá ser esperada boa notícia para atividade que envolva seu contato com o público. Interesses: quadro favorável para o trabalho em dia de boa gestão das finanças alheias. Vida íntima: forte e positiva influência o afetará no trato íntimo.