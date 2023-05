(21 de março a 20 de abril) - A semana: bom aspecto aponta aura de mudanças intensas em alguns campos bem específicos de sua rotina nas relações sociais, documentos e lida com a Justiça. Interesses: dias de trabalho com decisões bem oportunas. Seja prudente com o seu dinheiro. Vida íntima: laços afetivos aprofundados.