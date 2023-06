(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: aspectos benéficos dominarão o seu dia no campo das relações sociais e compromissos. Agora, a sua fixação com pontos do comportamento de pessoas próximas poderá fazê-lo mais atento e cuidadoso. Interesses: finanças protegidas. Vida íntima: mostre-se mais tolerante com os íntimos.

sábado