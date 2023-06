(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro astral que mostra importante momento para sua rotina com a família. Afabilidade no trato social. Interesses: bons aspectos atuam sobre o seu signo e assim você poderá agir de forma inovadora com novo trabalho. Vida íntima: pessoa próxima pode lhe trazer algumas surpresas.

Tags:

Quinta-feira