(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: bom aspecto lhe trará uma aura propícia para a tomada de decisões mais equilibradas com assuntos sérios do seu trato pessoal. Interesses: você será beneficiário de vantagem financeira e acerto com o trabalho. Vida íntima: suas atitudes com íntimos vão refletir quadro de harmonia.