(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: um trânsito regular indica que o dia alternará bons e maus momentos, fazendo com que as coisas aconteçam ao sabor de sua disposição para mudar a rotina. Interesses: em seu trabalho, procure agir com maiores racionalidade e realismo. Vida íntima: relacionamentos mais valorizados.

Quinta-feira