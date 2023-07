(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você hoje poderá mostrar seu entusiasmo na rotina e buscar apoio para levar adiante os seus planos. Interesses: dia propício para as suas iniciativas de trabalho que tratem de cálculo e números. Superação de problema com as finanças. Vida íntima: procure conter exageros e pressa.