(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a influência de pessoa muito próxima poderá lhe dar vantagem pessoal nos novos caminhos a seguir com desafios da rotina. Interesses: dia que lhe trará maior positividade para lidar com o próprio dinheiro. Vida íntima: combata o desânimo com as novas questões íntimas. Surpresas.

Tags:

sábado