(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: você vivencia um momento no qual deve agir com cuidado, uma vez que há aspecto que o faz inquieto e inseguro com assunto inesperado. Interesses: procure cumprir a tempo e hora suas obrigações. Afirmação profissional. Vida íntima: entendimento complicado com pessoas mais íntimas.