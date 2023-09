(21 de março a 20 de abril) - Seu dia: com o trânsito que prevalece para este momento, procure demonstrar maior tolerância com as demandas de família. Interesses: o quadro que domina o dia poderá levá-lo à solução para problemas pendentes com dinheiro ou compromissos. Vida íntima: evite as reações emocionais exageradas.