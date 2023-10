(21 de março a 20 de abril) - A semana: no correr destes dias você terá apoio decisivo que o beneficiará por trazer vivência doméstica e pessoal bem equilibrada. Interesses: a semana lhe dará regência positiva para as finanças com tranquilidade em relação ao seu trabalho. Vida íntima: harmonia e boa convivência íntima.