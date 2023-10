(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: quadro de boas indicações para que agora você coloque em prática os planos com amigos. Busque apoio de pessoa próxima em assunto pessoal. Interesses: você hoje poderá levar avante as iniciativas que tratem de ganho ou dinheiro do trabalho. Vida íntima: convivência bem conduzida.