(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: a Lua fora de curso no final do período recomenda moderação e controle de pressa e afobação nas suas ações. Interesses: posicionamento benéfico para compromisso e assuntos ligados aos seus bens. Vida íntima: hoje será importante ouvir as pessoas com maiores tolerância e cuidado.

Quinta-feira