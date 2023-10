(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: um bom aspecto em seu signo lhe trará forte e favorável posição no seu modo de agir com as obrigações de rotina. Interesses: perspectivas de lucro ou novo ganho com vantagens nos assuntos financeiros. Dinamismo e determinação moldarão o seu trabalho. Vida íntima: alegria contida.