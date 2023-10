(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: uma combinação astrológica benéfica influencia seu signo ampliando versatilidade, mente atilada e o bom trato com as pessoas. Interesses: sua participação e iniciativa poderão ser vantajosas nas tarefas do trabalho. Vida íntima: o diálogo será a melhor opção no trato com íntimos.

Tags:

Quinta-feira