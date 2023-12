(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: o bom aspecto da Lua em seu signo oposto gerará quadro de boa influência em dia no qual poderá alcançar mais prestígio e melhor conceito em assunto que dependa de autoridade. Interesses: momento de sorte com as finanças em fase benéfica no trabalho. Vida íntima: emoções contidas.

Tags:

Quinta-feira