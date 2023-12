(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: sua determinação e o desejo de alcançar objetivos pessoais na lida com amigos devem ser agora se mostrar com mais ousadia e firmeza. Intuição bastante ampliada. Interesses: no trabalho, se o tiver, use de sua capacidade criativa para mudar a rotina. Vida íntima: emoções contidas.

