(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: o seu fim de semana trará novidades para a rotina ampliando o seu senso prático e capacidade para decidir as antigas pendências em família. Interesses: preocupação com dinheiro. Vida íntima: boa percepção em quadro de favorecimento fará do sábado um dia benéfico nos seus afetos.

Tags:

sábado