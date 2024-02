(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: seu comportamento irá contrastar hoje com as posições das outras pessoas trazendo-lhe surpresas e realização. Interesses: lucro nas compras ou venda e no trato do comércio. Seu dia indica vantagens por seu equilíbrio ao mudar as decisões em seu trabalho. Vida íntima: novas emoções.