(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: alguns acontecimentos inesperados indicarão novo rumo para as pendências domésticas. Interesses: você terá um dia bastante favorável a todas as suas decisões com dinheiro. Mas, saiba interpretar corretamente oferta de apoio em seu trabalho. Vida íntima: forte realização afetiva.

Quinta-feira