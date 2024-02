(21 de março a 20 de abril) - Destaque: a chegada do Sol a Gêmeos o influenciará nos assuntos da sua 12ª casa zodiacal afetando as suas forças e fraquezas desconhecidas ou ocultas e atividades de bastidores. Hoje: as suas atitudes podem trazer momento de maior alegria e de conquista de conceito e valor na lida social.