(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: Vênus começa regência por seu signo beneficiando os campos do idealismo, criatividade e senso artístico. Procure dialogar com pessoas que dependam das suas decisões no cotidiano. Interesses: contenha gastos e dívidas. Dia de agir com prudência. Vida íntima: alegria e afabilidade.

sábado