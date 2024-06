(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje, no trato com pendências e problemas que o inquietam na lida em família, há quadro de oportuna e benéfica ajuda das pessoas próximas. Interesses: evite gastos de maior vulto em momento de debilidade no desempenho profissional. Vida íntima: convivência facilitada e alegria.

Junho 2024 | Quinta-feira