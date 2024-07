(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: evite confiar em estranho nos assuntos de família e avalie bem as intenções de daqueles com quem vier a se relacionar. Interesses: aja com maior cuidado nos compromissos que envolvam dinheiro e não conte com compensações práticas em negócios. Vida íntima: alegria por fatos novos.