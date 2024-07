(21 de março a 20 de abril) - A semana: você vivenciará semana de surpresas com questões legais em torno dos assuntos de sua família. Interesses: ganho de dinheiro facilitado mostrará a sua afirmação material com acerto no trabalho em grupo e nas associações de caráter lucrativo. Vida íntima: novo rumo com seus afetos.

