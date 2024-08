(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: evite hoje confiar em pessoas estranhas. Por isso, avalie bem o caráter e intenções de daqueles com quem se relacionar. Interesses: aja com maior cuidado e moderação nos compromissos que envolvam dinheiro e as suas finanças. Vida íntima: boa convivência lhe trará um novo ânimo.