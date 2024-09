(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: com a Lua em signo do Fogo, bons aspectos trarão a consolidação de laços e indicações favoráveis com os rumos da lida pessoal. Interesses: surpresa com os negócios próprios em momento de boa indicação para plano de trabalho. Vida íntima: benéfica mudança de ânimo na intimidade.