(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: hoje você deve pensar ao agir e moderar as suas palavras e críticas em qualquer avaliação sobre as pessoas. Faça por onde não extremar conceitos que podem lhe parecer injustos. Interesses: controle com rigor seus gastos e ganhos. Vida íntima: entendimento fácil e boa convivência.

