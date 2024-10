(21 de março a 20 de abril) - A semana: dias de fortes elementos e boa posição para assuntos relacionados à vida em família e relacionamentos. Interesses: preocupação com dinheiro interferirá na rotina. Mas, seu senso de justiça o fará crítico com desacertos do cotidiano. Vida íntima: semana benéfica na sua intimidade.

