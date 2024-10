(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: em momento em que seus sentimentos e vontade estarão postos em nível mais claro, especialmente no trato com estranhos, a prudência deve gerir seus atos e decisões. Interesses: maior segurança e tranquilidade na lida com dívida. Vida íntima: quadro que aponta muita sensualidade.