(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: ao longo do dia poderão surgir dificuldades no trato com as pessoas mais amigas e próximas. Interesses: o momento é positivo e, com facilidade para novas ações relacionadas ao seu trabalho, você deve superar tendência à acomodação. Vida íntima: emotividade e forte sensibilidade.

Quinta-feira