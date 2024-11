(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: bom aspecto lhe dará um quadro que aponta nova opção para as atividades com o público. Interesses: procure controlar reações e aja de forma comedida, porém firme em demanda de trabalho. Vida íntima: contratempo e dificuldade por convivência tensa e difícil com pessoa mais íntima.