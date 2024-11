(21 de março a 20 de abril) - Destaque: O Sol rege em seu signo neste novo ciclo zodiacal os campos da 9ª casa zodiacal influenciando seus sonhos e visões, viagens longas e lições que se aprende com a vida. Hoje: bom dia para a lida com as novas pendências além de uma boa influência para levar avante planos pessoais.

Quinta-feira