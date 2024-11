(21 de março a 20 de abril) - O seu dia: seus humor e ânimo irão ditar os resultados de momento bem significativo com a Lua em seu signo oposto. Interesses: tudo o compensará em termos financeiros e em seu trabalho com novos encargos desempenhados com exatidão e presteza. Vida íntima: boa influência em dia de harmonia.